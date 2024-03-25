Маск не хочет поддерживать Демократическую партию

США в ожидании выборов главы государства. Местный известный крупный бизнесмен Илон Маск больше не будет поддерживать Демократическую партию, о чем он и заявил, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.
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