Молдавские борцы добились выдающихся успехов на международном турнире «Мемориал Маттео Пелликоне»

Молдавские борцы добились выдающихся успехов на международном турнире в городе Сассари в Италии. После прекрасного выступления на международном турнире «Мемориал Маттео Пелликоне» все члены национальной сборной по борьбе поднялись на пьедестал почета на международном турнире по пляжной борьбе, проходившем в том же городе.