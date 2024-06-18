Молдавские борцы добились выдающихся успехов на международном турнире «Мемориал Маттео Пелликоне»

Молдавские борцы добились выдающихся успехов на международном турнире в городе Сассари в Италии. После прекрасного выступления на международном турнире «Мемориал Маттео Пелликоне» все члены национальной сборной по борьбе поднялись на пьедестал почета на международном турнире по пляжной борьбе, проходившем в том же городе.
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