Доцент ГУУ Казанцева рассказала россиянам о новых правилах оплаты ЖКХ

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала россиянам о том, что изменилось в правилах оплаты ЖКХ с 1 октября, передает телеканал "360" со ссылкой на "Прайм".
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