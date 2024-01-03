В Госдуме найден способ избавить россиян от предновогодних поездок в гипермаркеты

Поездки за горошком для оливье и мандаринами в гипермаркет могут уйти в прошлое. Уже к следующему Новому году приобрести все необходимое для праздничного застолья россияне смогут в палатках у дома и автолавках.
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