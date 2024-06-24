Всего два абрикоса в день — и сердце как у спортсмена: невероятная польза для сердечно-сосудистой системы Ольга ВайленкоВрач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала о значительных преимуществах употребления абрикосов для здоровья сердечно-сосудистой системы.