Всего два абрикоса в день — и сердце как у спортсмена: невероятная польза для сердечно-сосудистой системы Ольга ВайленкоВрач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала о значительных преимуществах употребления абрикосов для здоровья сердечно-сосудистой системы.
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