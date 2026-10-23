Жителей Салехарда предупредили о серии отключений электроэнергии в конце октября. Часть работ — плановая, часть связана с аварийно-восстановительными мероприятиями, сообщили в компании «Севэнко».
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