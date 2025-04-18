Российские разведчики отработали поиск и захват опорного пункта условного противника в Таджикистане

Разведчики отработали штурм траншей и опорного пункта, применяя навыки армейской тактической стрельбы с использованием автоматов АК-74 и АК-12, ручных гранат, снайперских винтовок Драгунова и пулеметов Калашникова.
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