МИД России назвал угрозой применение коммерческих спутников для ведения боёв

Россия рассматривает в качестве угрозы использование коммерческих спутников для ведения боевых действий, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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