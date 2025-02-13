«Прощай, Россия. Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для них»: в Армении заявили, что вот-вот вступят в ЕС, но есть нюанс

Игорь Кузнецов

Правильно отмечено что "Армении будет сложно постоянно сохранять двухвекторность". Но Пашинян боится полностью "разорвать" связи с Россией. Пока "приостановил" участие в ОДКБ, посмотрим что будет дальше. А как же понять тот факт, что товарооборот России и Армении по итогам 2024 года вырос до "рекордных" $12 млрд.? Для сравнения товарооборот РФ и Сербии снизился до $2,4 млрд., в 2022 году был $4,2 млрд. А России и США - $3,5 млрд. Поставки из РФ - $3 млрд, из США - $526 млн. Пусть армяне подумают, ведь в 2021 году товарооборот междц Россией и Украиной был $47 млд. И зачем им было надо провоцировать нас на СВО?