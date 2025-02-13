Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр град
    Бесплатная электроэнергия - это благо в предверии выборов в Абхазии, а россиянам обеспечили подьем тарифов за электри...Раньше я оплачива...
  • Слава Белый
    Да ни хрена он не пытался. 8 лет минским соглашением народу мозги засирал. Когда любому идиоту было понятно, что них...Такого диалога Пу...
  • Валентина БогдановаШирочкина
    Не забывайте о многомиллионном сброде мастурбеков!!! Вот на что надо обратить внимание!!!Такого диалога Пу...

«Прощай, Россия. Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для них»: в Армении заявили, что вот-вот вступят в ЕС, но есть нюанс

«Прощай, Россия. Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для них»: в Армении заявили, что вот-вот вступят в ЕС, но есть нюанс

БлокнотРУ Представитель инициативной группы армян по вступлению в ЕС Артак Зейналян заявил в интервью агентству Armenpress, что в Евросоюзе ждут получения Арменией статуса члена ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Правильно отмечено что &quot;Армении будет сложно постоянно сохранять двухвекторность&quot;. Но Пашинян боится полностью &quot;разорвать&quot; связи с Россией. Пока &quot;приостановил&quot; участие в ОДКБ, посмотрим что будет дальше. А как же понять тот факт, что товарооборот России и Армении по итогам 2024 года вырос до &quot;рекордных&quot; $12 млрд.? Для сравнения товарооборот РФ и Сербии снизился до $2,4 млрд., в 2022 году был $4,2 млрд. А России и США - $3,5 млрд. Поставки из РФ - $3 млрд, из США - $526 млн. Пусть армяне подумают, ведь в 2021 году товарооборот междц Россией и Украиной был $47 млд. И зачем им было надо провоцировать нас на СВО?
Ответить
7 час.
ге
галина еличева
Как же не нужны,а кто на рынке торговать будет?😆
Ответить
5 час.
Александр Леушин
Интересно, а сколько ему заплатили, что бы он так тупил?
Ответить
1 час.
наверх