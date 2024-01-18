Российский рынок кофе навынос достиг рекордных показателей

Рынок кофе навынос в России достиг рекордных показатель роста в 2023 году. По сообщению газеты “Ведомости” со ссылкой на данные Smart Ranking выручка компаний, специализирующихся на продаже данного напитка с собой суммарно вырос на 23% и составила около ок 20 млрд рублей.