Самые большие речные рыбы в России – список, размеры, фото и видео

Для многих людей рыба – не только любимая еда, но и желанная добыча. Любители рыбалки с радостью вспоминают и тихие утренние поклевки, и прилив адреналина, когда поплавок немного подергавшись, вдруг резко уходит под воду, пытаясь вырвать удочку из рук.