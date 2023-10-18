Самые большие речные рыбы в России – список, размеры, фото и видео

Для многих людей рыба – не только любимая еда, но и желанная добыча. Любители рыбалки с радостью вспоминают и тихие утренние поклевки, и прилив адреналина, когда поплавок немного подергавшись, вдруг резко уходит под воду, пытаясь вырвать удочку из рук.
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