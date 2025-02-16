Последний президент США, новая Украина и очередная пандемия. Точный прогноз математика Сидика Афгана на 10 лет

Валерий Евстафьев

Спасение России в единой духовной, социальной, патриотической и основополагающей морали, а именно: - единая: должна быть принята всенародно, как основа светского общества, как основная часть Конституции РФ, как закон прямого действия - "Кодекс чести гражданина России"; - духовная: не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй; поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой; уважай старших, помогай нуждающимся, живи своим трудом, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная (советская): от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест; один за всех и все за одного; - патриотическая: мы, граждане России - братская семья друзей и товарищей, объединенных территорией, русским языком, историей, культурой и единой моралью, которая даёт нам взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь и взаимодействие для спасения чести (души) личности, общества и государства, для защиты, укрепления, обустройства и развития нашей Родины, для продолжения и преумножения дел наших дедов и отцов во веки веков; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено нарушать нашу единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.