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Бросившая мужа-изменщика Нюша вмешалась в скандал Алсу и Абрамова

Бросившая мужа-изменщика Нюша вмешалась в скандал Алсу и Абрамова

Больше месяца общественность активно обсуждает развод певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Пара не стала публично раскрывать причину разлада в их семье, однако певица намекнула, что дело в неверности ее мужа, с которым она прожила в браке 18 лет.

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