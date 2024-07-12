Бросившая мужа-изменщика Нюша вмешалась в скандал Алсу и Абрамова

Больше месяца общественность активно обсуждает развод певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Пара не стала публично раскрывать причину разлада в их семье, однако певица намекнула, что дело в неверности ее мужа, с которым она прожила в браке 18 лет.