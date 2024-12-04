В Смоленской области крупные предприятия усилили защиту от вражеских БПЛА

«Закупили системы РЭБ, антидроновые ружья». В совещании приняли участие военные специалисты смоленской академии ПВО Активная работа по обеспечению антитеррористической защищенности промышленных объектов региона продолжается в Смоленской области, заявили в минпромторге субъекта.
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