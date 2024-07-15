❗️🇺🇦 Пришел обновить данные, поехал на Днепр👌 А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? 📍 т.
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❗️🇺🇦 Пришел обновить данные, поехал на Днепр👌 А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? 📍 т.
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