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Новая статья: Краткий обзор Samsung Galaxy Tab S10 FE: имеет ли смысл выпуск планшета-су...

Новая статья: Краткий обзор Samsung Galaxy Tab S10 FE: имеет ли смысл выпуск планшета-су...

Новая статья: Краткий обзор Samsung Galaxy Tab S10 FE: имеет ли смысл выпуск планшета-субфлагмана?Очень интересно, что такой своеобразный персонаж, как «субфлагман», теперь есть у Samsung не только в мире смартфонов (актуальный – Galaxy S24 FE), но и среди планшетов – Galaxy Tab S10 FE.

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