🇲🇩🇪🇺 ЕС выделит Молдавии миллионы евро на ремонт части «зернового коридора» В Еврокомиссии объявили о выделении очередного гранта для Молдавии.
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🇲🇩🇪🇺 ЕС выделит Молдавии миллионы евро на ремонт части «зернового коридора» В Еврокомиссии объявили о выделении очередного гранта для Молдавии.
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