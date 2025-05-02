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Обломки сбитого БПЛА спровоцировали природный пожар в Краснодарском крае

Обломки сбитого БПЛА спровоцировали природный пожар в Краснодарском крае

ИЗВЕСТИЯ/Известия Ночью 3 мая киевский режим снова атаковал беспилотниками Краснодарский край. Как сообщили в Оперативном штабе региона, в результате падения обломков одного из сбитых дронов начался природный пожар.

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