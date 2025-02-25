Отрыжка с запахом тухлых яиц может быть признаком опасного заболевания

Отрыжка, особенно с запахом тухлых яиц, может быть симптомом различных заболеваний, включая панкреатит и дисбактериоз, предупредила в беседе гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алия Усеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии