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Царьград

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В Екатеринбурге ищут двоих сбежавших из СИЗО №1 Черепанова и Корюкова

В Екатеринбурге ищут двоих сбежавших из СИЗО №1 Черепанова и Корюкова

Сбежавшие из Екатеринбургского следственного изолятора №1 разыскиваются. По информации ГУ ФСИН по Свердловской области, один из них может быть одет в короткий чёрный дутый пуховик Adidas и светлую шерстяную кофту.

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