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Семак о двух поражениях подряд: «Зенит» владел большим преимуществом, но в опасные моменты его не конвертировал. Сложно атаковать соперника, который очень глубоко обороняется»

В последних двух матчах сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). – Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде? – Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот.

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