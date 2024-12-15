“КоммерсантЪ” назвал 10 технологических трендов наступающего года

2025 год обещает стать переломным моментом для многих отраслей, связанных с высокими технологиями. Эксперты прогнозируют взрывное развитие как уже известных направлений, так и появление новых трендов, способных полностью изменить привычный технологический ландшафт.
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