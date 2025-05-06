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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Участие в несении ´Вахты памяти´.

Участие в несении ´Вахты памяти´.

3 мая на Площади Победы у мемориала Аллея Героев учащиеся 7-9 классов приняли участие в несении ´Вахты памяти´ пионерами Бобруйской городской организации ОО ´Белорусская республиканская пионерская организация´ .

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