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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин забил «ПСЖ» в последней очной встрече. 6.10 – снова забьет парижанам

«ПСЖ» примет «Монако» в 3-м туре Лиги 1. Полузащитник «монегасков» Александр Головин отличился в последней очной встрече с «ПСЖ» (3:1).

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