Глава ЦБ Набиуллина: экономика РФ задействовала почти все трудовые ресурсы

Проблема нехватки кадров в России обострилась. Для продолжения роста экономики нужно повысить производительность труда на предприятиях, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии