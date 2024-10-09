DailуExpress: сосиски и белый хлеб на завтрак повышают риск развития рака

Ученые из университета Бристоля и Международного агентства по изучению рака (IARC) установили, что популярные продукты для завтрака, такие как сладкие хлопья, сосиски, белый хлеб и фруктовые йогурты с подсластителями, могут повышать риск развития рака.
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