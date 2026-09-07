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Регионы России

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Польский премьер резко осудил радость по поводу триумфа АДГ в Германии

Польский премьер резко осудил радость по поводу триумфа АДГ в Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике сограждан, позитивно воспринявших победу немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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