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Царьград

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Виноградов: Сейчас картошка стоит 30 рублей. Ждём рост до 80 рублей. Но и это ещё не всё

Виноградов: Сейчас картошка стоит 30 рублей. Ждём рост до 80 рублей. Но и это ещё не всё

Картошка в России продолжит дорожать и подскочет с 30 до 80 рублей. И это не всё, уверен эксперт Виноградов.

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