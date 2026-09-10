Ли Хунчжун пообещал укрепить связи Китая и России

Ли Хунчжун на VII Российско-китайском деловом форуме заявил о готовности Китая укреплять отношения с Россией.
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