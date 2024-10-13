Минобороны РФ сообщило о поражении склада украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило о ликвидации склада беспилотников украинской армии. Кроме того, вооруженные силы группы «Север» на направлениях Липцы и Волчанск нанесли урон двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы в Харьковской области и Катериновка в Сумской области.