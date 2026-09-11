МИД Украины назвал позорным уничтожение памятника УПА* в Польше

В Киеве действия политика назвали "позорными и аморальными" и потребовали восстановить памятник.Министерство иностранных дел Украины потребовало от Варшавы правовой реакции после того, как депутат Европарламента Гжегож Браун разрушил памятник УПА* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) под Долгобычувом.