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Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Популярный R&B-исполнитель Крис Браун обвиняется в инциденте с нападением в лондонском ночном клубе По данным Sky News, британская прокуратура предъявила официальные обвинения музыканту в связи с конфликтом, произошедшим в престижном клубе Tape в центре Лондона.

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