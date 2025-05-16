Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Популярный R&B-исполнитель Крис Браун обвиняется в инциденте с нападением в лондонском ночном клубе По данным Sky News, британская прокуратура предъявила официальные обвинения музыканту в связи с конфликтом, произошедшим в престижном клубе Tape в центре Лондона.
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