Какие 3 знака зодиака надолго остаются в сердце

Одни бывшие со временем превращаются просто в воспоминание. Других неожиданно вспоминают спустя месяцы и даже годы: знакомая песня, запах духов или случайно найденная фотография мгновенно возвращают к прошлому.
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