Дизайнер из Бибирева поделилась впечатлениями от приключений в далёких странах

Анастасия Деева, которая живёт в районе Бибирево, по профессии графический дизайнер. Она увлекается путешествиями, недавно вернулась из очередной поездки: за 8,5 месяца вдвоём с подругой они автостопом объехали Бразилию, Парагвай, Аргентину, Чили, Боливию, Перу, Эквадор и Колумбию.