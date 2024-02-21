Дизайнер из Бибирева поделилась впечатлениями от приключений в далёких странах

Анастасия Деева, которая живёт в районе Бибирево, по профессии графический дизайнер. Она увлекается путешествиями, недавно вернулась из очередной поездки: за 8,5 месяца вдвоём с подругой они автостопом объехали Бразилию, Парагвай, Аргентину, Чили, Боливию, Перу, Эквадор и Колумбию.
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