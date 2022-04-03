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Профилактическую акцию «Пристегни ремень безопасности» провели инспекторы ВАИ ЦВО в Кузбассе

Профилактическую акцию «Пристегни ремень безопасности» провели инспекторы ВАИ ЦВО в Кузбассе

Цель акции – пропаганда применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автотранспорте, которые позволяют значительно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

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