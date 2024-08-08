На творческой встрече Ярослава Дронова (SHAMAN) представили как Народного артиста. Форум УТРО, Екатеринбург

SHAMAN (Ярослав Дронов) на сцене12K прочитали В сети активно обсуждается творческая встреча с талантливым российским артистом Ярославом Дроновым (SHAMAN), проведенная в Екатеринбурге на полях форума "УТРО".
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