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На творческой встрече Ярослава Дронова (SHAMAN) представили как Народного артиста. Форум УТРО, Екатеринбург

На творческой встрече Ярослава Дронова (SHAMAN) представили как Народного артиста. Форум УТРО, Екатеринбург

SHAMAN (Ярослав Дронов) на сцене12K прочитали В сети активно обсуждается творческая встреча с талантливым российским артистом Ярославом Дроновым (SHAMAN), проведенная в Екатеринбурге на полях форума "УТРО".

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