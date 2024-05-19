В Севастополе проводят тематическую экскурсию «Херсонес в годы Великой Отечественной войны»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» провели тематическую экскурсию «Херсонес в годы Великой Отечественной войны», приуроченную к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
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