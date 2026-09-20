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Иркутск Сегодня

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Явка на выборах в Госдуму по России на утро 20 сентября превысила 40 %

Явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу на утро 20 сентября составила 44,75%.

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