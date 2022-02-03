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Рецепт битых огурцов

Рецепт битых огурцов

Рецептом этой китайской закуски с нами поделился бренд-шеф ресторанов «Узоры» Максим Фоменков. Ингредиенты для маринада Свежевыжатый апельсиновый сок — 300 мл Свежевыжатый лимонный сок — 70 мл Кунжутное масло -50 мл Соус Терияки — 120 мл Сахар — 250 г Вода — 70 мл Соевый соус — 10 мл Ингредиенты для блюда Огурцы — два средних Кинза, мята, укроп – по вкусу Обжаренный кунжут – 3 г Способ приготовление маринада Соединить все ингредиенты.

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