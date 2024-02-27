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Виталий Захарченко: ВСУ никак не могут остановить ползучие наступления ВС РФ

Виталий Захарченко: ВСУ никак не могут остановить ползучие наступления ВС РФ

Основным событием минувшего дня стало сожжение первого американского «Абрамса» под Авдеевкой. США до последнего момента не хотели, чтобы их танки постигла такая же участь, как и немецкие «Леопарды», так как это создает негативную медийную картинку для американского ВПК.

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