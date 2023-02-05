«Взял деньги — лицом в грязь»: задержание зампреда комстроя Ленобласти Шалыгина попало на видео

Чиновник без особого энтузиазма вытащил полмиллиона рублей из внутреннего кармана своей куртки. Задержание заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству Сергея Шалыгина при получении взятки в полмиллиона рублей попало на камеру.
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