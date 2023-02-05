НЕВСКИЕ НОВОСТИ

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Сдал Дрозденко своих же подельников. Главное за ниточку потянуть... Тут поможет только ЧВК Пригожина.«Пресечение корру...
  • Nana Абраменко
    оставьте бабку, хрен с ней«Гнать ее надо»: ...
  • Герасим
    Работяг  жалко конечно, но машины г-но,  очень не весело когда на пробеге до 100ткм у тебя начинает жрать масло вёдра...Стало известно чи...

«Взял деньги — лицом в грязь»: задержание зампреда комстроя Ленобласти Шалыгина попало на видео

Чиновник без особого энтузиазма вытащил полмиллиона рублей из внутреннего кармана своей куртки. Задержание заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству Сергея Шалыгина при получении взятки в полмиллиона рублей попало на камеру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх