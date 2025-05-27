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47-летняя Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами

47-летняя Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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