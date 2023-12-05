7 бабушкиных советов, которыми уже устарели и малоэффективны

Галина Войсковая

Сахар не соль, он не кристаллизируется. Полы и межшовные швы от плесени никто и никогда от плесени не использовал. Вообще не представляю чтобы кто-то предлагал кому полы мыть кипятком. Солью для чистки посуды пользовались как аброзивным средством, а не как расщепляющем жир. Окна газетой не мыли, а после мытья окон их газетой просто вытирали насухо. Как раз после неё не оставалось на стекле полос. И от дорожек после снега наоборот в доме свежо и хорошо. Так же как бывало занесёшь в дом с улицы после стирки замороженное бельё.