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Квартира, дом, дача

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7 бабушкиных советов, которыми уже устарели и малоэффективны

7 бабушкиных советов, которыми уже устарели и малоэффективны

Правду говорят, бабушка плохого не посоветует. Так-то оно так, но иногда встречаются такие лайфхаки из прошлого, которые ни при каких обстоятельствах не работают, хоть ты лей газировку в трубы от засоров, хоть три плиту солью – результат нулевой.

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Комментарии
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Елена Львовна
Вот то же самое хотела написать... Прям с языка сняли👍
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11 час.
Галина Войсковая
Сахар не соль, он не кристаллизируется. Полы и межшовные швы от плесени никто и никогда от плесени не использовал. Вообще не представляю чтобы кто-то предлагал кому полы мыть кипятком. Солью для чистки посуды пользовались как аброзивным средством, а не как расщепляющем жир. Окна газетой не мыли, а после мытья окон их газетой просто вытирали насухо. Как раз после неё не оставалось на стекле полос. И от дорожек после снега наоборот в доме свежо и хорошо. Так же как бывало занесёшь в дом с улицы после стирки замороженное бельё.
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6 час.

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