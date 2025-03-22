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Царьград

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Генерал Алаудинов сделал жёсткое предупреждение Киеву: "Потеряют всю Украину"

Генерал Алаудинов сделал жёсткое предупреждение Киеву: "Потеряют всю Украину"

Попытки Киева удержаться в Курской области приведут к тому, что команда Зеленского потеряет всю Украину полностью.

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