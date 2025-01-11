В США рассказали, какими странами Трамп может дополнить «список покупок»

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы пополнить «список покупок», присоединив к Соединенным Штатам территории Кубы, Багамских островов, Тайваня и КНДР, заявил изданию The Hill бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон.
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