В США рассказали, какими странами Трамп может дополнить «список покупок»

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Ну насчет Кубы это вряд ли. Но желающие есть из числа любителей халявы и которые думают как бы свою страну продать подороже: Армения и Абхазия.
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19 час.

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