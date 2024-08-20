Диетолог Ефимов предупредил о рисках ягодно-овощной диеты

Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, что диета, состоящая исключительно из овощей и ягод, может привести к дефициту микроэлементов и не даст ожидаемого эффекта ни для здоровья, ни для снижения веса.