Диетолог Ефимов предупредил о рисках ягодно-овощной диеты

Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, что диета, состоящая исключительно из овощей и ягод, может привести к дефициту микроэлементов и не даст ожидаемого эффекта ни для здоровья, ни для снижения веса.
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