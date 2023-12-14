Что такое ED Smart

Это функциональное питание, сбалансированный приём пищи, в готовом виде представляет собой молочный коктейль, в котором уже есть все необходимое для взрослого человека – белки, жиры и углеводы, витамины, клетчатка и такой приём всего 200 калорий.
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