Ушёл из жизни замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем. На 59-м году жизни скончался заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда, сообщил РИА Новости исполнительный директор труппы Магомед Кулбужев — К сожалению, да, вчера в обед.
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