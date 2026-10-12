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Аргументы и Факты

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Newsweek перечислил четырёх претендентов на пост главы киевского режима

Newsweek перечислил четырёх претендентов на пост главы киевского режима

Американский журнал Newsweek обнародовал список из четырёх политиков, которые могут сменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

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