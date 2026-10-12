Американский журнал Newsweek обнародовал список из четырёх политиков, которые могут сменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Асимметричный отв...
- ГБ Зеленский нагруби...
- ГБ Зеленского жестко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым