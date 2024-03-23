Западное лазерное оружие в Украине: эксперты высказывают опасения Ольга ВайленкоСпециалисты по военной технике и международным отношениям высказались о вероятности передачи лазерного оружия Украине от западных стран.
Западное лазерное оружие в Украине: эксперты высказывают опасения
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Александр Ляшенко
1.Западное лазерное оружие в Украине: эксперты высказывают опасения Ольга Вайленко 2.Западное лазерное оружие в Украине: эксперты высказывают опасения Ольга Вайленко 3.Западное лазерное оружие в Украине: эксперты высказывают опасения Ольга Вайленко Это с какой целью,ты ублюдок под кличкой "Пронедра", здесь навалил, тебе, мразота, хочется получить за кГ букв?
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